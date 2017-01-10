القبض على عصابة الـ 14 يمنيا عند مكائن الصراف الآلي بعسير

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تمكنت شرطة منطقة عسير من القبض على 14 شخصاً من الجنسية اليمنية، أعمارهم بين 22 إلى 65 عاماً، وامرأة في العقد الثالث من العمر؛ لاتهامهم بالنصب أمام ماكينات صرافات النقود عبر إيهام الضحايا بمساعدتهم، واعترفوا بارتكاب 25 واقعة مماثلة بإجمالي 3 ملايين ريال.

وأفاد الناطق الإعلامي لشرطة منطقة عسير الرائد زيد محمد الدباش، أنه ورد لشرطة المنطقة خلال السنوات الماضية

عدة بلاغات من مواطنين (كبار السن) تعرضهم لعملية نصب واحتيال عند مكائن الصراف الآلي

من أشخاص يقومون بإيهام المواطنين بمساعدتهم أو تفعيل بعض الخدمات الالكترونية

ومن ثم استبدال بطاقات الصراف بأخرى واستخدامها.

وأوضح الدباش، أنه تم تكليف فريق عمل للشروع في جمع المعلومات اللازمة عن تلك القضايا والمتهمين

وتحليلها ومتابعة عدد من المشتبه بهم والحصول على أكبر قدر من المعلومات

بإشراف مدير شرطة منطقة عسير، حيث تم رصد شخص كبير في السن ومعه ثلاثة أشخاص أمام إحدى الصرافات

وقال : “تم القبض على المتهم الأساسي وهو يمني الجنسية في العقد السابع من العمر

والقبض على مرافقيه من أبناء جلدته مجهولي الهوية وبالتحقيق معهم اعترفوا بقيامهم بالنصب والاحتيال

على المواطن المذكور وبتعميم أسلوبهم الإجرامي وحصر القضايا المسجلة في شرطة المنطقة

ضد مجهول بنفس الأسلوب الإجرامي وجد بأن هنالك قضايا مماثلة في شرط المحافظات وبعض مناطق المملكة.

وأكد أنه تم القبض على (14) شخص من تلك العصابة تتراوح أعمارهم من 22 إلى 65 عاما

وإمرأة في العقد الثالث من العمر يمنية الجنسية، كما أنهم أقروا بالقيام بـ 25 قضية نصب

واحتيال في منطقة عسير وبعض مناطق المملكة وبلغ ما تم الاستيلاء عليه قرابة (ثلاثة ملايين) ريال.

وأضاف، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة ولازال التحقيق جاري.