رسمياً.. “الفيفا” يزيد عدد منتخبات كأس العالم 2026 إلى (48)

شارك عبر واتساب

وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) “بالإجماع” على زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم من 32 حاليا إلى 48 بدءا من مونديال 2026.

وعقد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم اجتماعاً حاسماً؛ لبحث اقتراح زيادة عدد المنتخبات

المشاركة في كأس العالم من 32 حالياً إلى 40، أو إلى 48 كما رغب رئيسه جاني إنفانتينو.

واكد الاتحاد في حسابه على “تويتر” أن مجلسه “وافق بالإجماع أن يكون عدد منتخبات كأس العام 48 منتخبا

اعتبارا من نسخة 2026 (16) مجموعة من 3 منتخبات”، ليتبنى بالتالي اقتراح رئيسه السويسري جاني اينفانتينو

الذي يعتبر أن الخطوة ستزيد الاهتمام بكرة القدم وترفع العائدات المالية .

ودافع “إنفانتينو” بقوة عن زيادة العدد إلى 48، مشيراً إلى أنه سيتيح مشاركة عدد أكبر من الدول في المونديال

وزيادة الاهتمام بكرة القدم، ولا يغفل مسؤولو الاتحاد الجانب المالي من توسيع قاعدة المشاركة

إذ إن إقامة عدد أكبر من المباريات (80 في حال الزيادة بدلاً من 64 حالياً)

ستؤدي إلى زيادة مطردة في مداخيل كأس العالم.

ونقلت “فرانس برس” عن تقرير داخلي للاتحاد ، أنه ستوفر زيادة عدد المنتخبات إلى 48، إيرادات إضافية

تصل إلى 640 مليون دولار، إذ تبين في التقرير أن زيادة عدد المنتخبات ابتداء من عام 2026

ستزيد الإيرادات الصافية إلى 4.18 بليون دولار، في حين الإيرادات الصافية المتوقعة لمونديال روسيا 2018 هي 3.54 بليون.

أما إيرادات حقوق النقل التلفزيوني، فسترتفع إلى 505 ملايين دولار، وإيرادات التسويق إلى 370 مليون دولار

فيما يتوقع أن ترتفع النفقات المرتبطة بزيادة عدد المباريات (من 64 حالياً إلى 80 في حال تنفيذ الاقتراح)، بحدود 325 مليوناً.