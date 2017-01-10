صناعة الطائرات العسكرية وهياكلها بشكل كامل داخل المملكة

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كشف الرئيس التنفيذي لشركة السلام لصناعة الطيران يحيى الغريبي، عن عزم المملكة التوجه إلي صناعة الطائرات العسكرية بشكل كامل داخل البلاد ، مشيرا إلي وجود خطة ضمن استراتيجية رؤية 2030 مع وزارة الدفاع- لتصنيع هياكل كاملة لطائرات حربية بنسبة 90% بالاضافة إلي صيانة الطائرات الخليجية داخل المملكة

وقال الرئيس التنفيذي في شركة “السلام” لصناعة الطيران يحيى الغريبي،خلال مؤتمر صحفي أمس الاثنين، إن “الأعوام الـ 10 المقبلة

ستشهد بدء صناعة بعض الطائرات، بينما سيشهد العام الحالي تصنيع أجزاء إضافية من الطائرات”

وأكد أن ما نسبته 90% من المواد الهيكلية سيتم تصنيعها داخلياً بحلول 2030″.

ولفت إلى أن الشركة تعمل على ضمان الاكتفاء الداخلي من أعمال الصيانة للأجهزة العسكرية بالسعودية.

وكشف “الغريبي”، أن الشركة أجرت تعديلاً على الطائرات العمودية للأسطول العسكري الذي يتبع وزارة الداخلية

ونوه إلى وجود نقاشات مع بعض الجهات الحكومية الأخرى مثل قطاع وزارة الحرس الوطني

وقطاع الهلال الأحمر السعودي؛ للقيام بأعمال الصيانة.

وأكد أن المملكة تمضي في اتجاه تملك القدرات على تصنيع الطائرات؛ للوصول إلى مرحلة تصنيع طائرات خاصة

وقال: “لدينا نية لبناء مصنع عسكري في السعودية، إلا أن ذلك يحتاج إلى وقت لبناء متكامل في مجال التصنيع”.