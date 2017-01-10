مشاريع صناعية جديدة بتكلفة 317 مليون ريال في الجبيل الصناعية

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اعتمدت الهيئة الملكية بالجبيل اليوم الثلاثاء, عدة مشروعات صناعية في مدينة الجبيل الصناعية بتكلفة إجمالية بلغت 317 مليون ريال، على مساحة 67.650 مترا مربعا.

ووقع عن الهيئة الملكية بالجبيل مدير عام التخطيط الاستراتيجي وتطوير الاستثمار بالهيئة الملكية بالجبيل عطرجي

وممثلين عن ست شركات منفذة للمشروعات, وذلك بمقر الهيئة الملكية بالجبيل.

وأفادت الهيئة أن المشروعات تتمثل في مشروع شركة صدارة للكيماويات لإنشاء وتشغيل مرفق لتوزيع مادتي أوكسيد الإيثلين

وأكسيد البروبلين بمنطقة البلاسكيم بالجبيل (2)، ومشروع شركة تمام للمشروعات

لإقامة مشروع لإنتاج أجهزة فحص بالموجات الضوئية وأجهزة فحوص خزانات النفط

ومشروع شركة داز السعودية المحدودة لإقامة مصنع لتدوير النفايات الكهربائية والالكتروني

ومشروع شركة مشروعات ازدان القابضة لإنتاج رؤوس معدات حفر آبار الزيت والغاز

ومشروع مصنع مستقبل المساندة الصناعية القابضة لإنتاج الخراطيم الهيدروليكية والبلاستيكية وتوصيلاتها

والخدمات المصاحبة لها، ومشروع شركة الآلات الدقيقة والتحكم المحدودة لإنتاج أكواع أجهزة التحكم وصمامات أجهزة التحكم.

وأوضحت, أنه من ضمن المشروعات التي اعتمدتها الهيئة الملكية بالجبيل, إنشاء محطة توزيع مادتي أكسيد الإيثيلين

وأكسيد البروبلين التي هي أولى مشروعات إنشاء مجمع صناعي للإيثوكسيلت التي تندرج تحتها العديد من الصناعات

لإنتاج مواد تستخدم في صناعة إنتاج النفط والمواد الاستهلاكية.

وأشارت, إلى أن وجود تقنيات حديثة أوتوماتيكية لفحص الخزانات والأنابيب البتروكيماوية يعد طفرة حديثة

في مجال التقنية بالمملكة ، إضافةً إلى التوسع في الصناعات.

يذكر أن الهيئة الملكية للجبيل وينبع تحرص بشكل مستمر على تحديث آلية الاستثمار في المدن التابعة لها

مما يتيح للمستثمرين الاطلاع على المشروعات الصناعية المستهدفة التي تسعى الهيئة الملكية إلى استقطابها.