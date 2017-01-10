الملك سلمان يبحث مع الرئيس عون العلاقات الثنائية وتطورات الأحداث العربية والدولية

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عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في قصر اليمامة بالرياض اليوم، جلسة مباحثات رسمية مع رئيس جمهورية لبنان العماد ميشال عون.

وشهدت جلسة المباحثات استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، وتطورات الأحداث في الساحتين العربية والدولية.

وحضر جلسة المباحثات، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف الوزير المرافق ، وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، وزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر بن سبهان السبهان والقائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية لبنان وليد بن عبدالله بخاري.

كما حضرها من جانب جمهورية لبنان وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة، وزير المالية علي حسن خليل، وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف، وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ، وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية بيار رفول ، وزير الإعلام ملحم رياشي، وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري والسفير اللبناني لدى المملكة عبدالستار عيسى.