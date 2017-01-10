العدد 21810 10 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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إحباط تهريب أكثر من 4 آلاف زجاجة خمر ضمن إرسالية “مياه شرب”

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إحباط تهريب أكثر من 4 آلاف زجاجة خمر ضمن إرسالية “مياه شرب”
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أحبط رجال الجمارك بمنفذ البطحاء محاولة تهريب كمية من الخمور بلغ عددها (4,482) زجاجة, عٌثر عليها مُخبأة ضمن إرسالية “مياه شرب” وردت للجمرك.

أفاد مدير عام الجمرك عبدالرحمن المحنّا أنه وردت للجمرك إرسالية عبارة عن “مياه شرب” محمولة

على إحدى الشاحنات القادمة بقصد العبور عبر أراضي المملكة إلى دولة أخرى

وقال “عند قيام المراقب الجمركي بالإجراءات الجمركية للشاحنة وحمولتها عُثر على تلك الكمية

من الخمور مُخبأة في مقدمة الشاحنة بحيث تم إخفاء الكمية داخل مخبأ

تم إعداده بطريقة فنية لغرض التهريب , مشيرا إلى أنه تم بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

وبيّن مدير عام جمرك البطحاء أن المهربين يسعون دائماً لانتهاج طرق جديدة لمحاولة تهريب مثل هذه الممنوعات وغيرها

وأكد منسوبي ومنسوبات الجمارك السعودية في جميع منافذها الجمركية (البرية، الجوية والبحرية)

يقفون سداً منيعاً أمام كل من تسول له نفسه محاولة الإضرار بهذه البلاد.

التصنيف: محليات

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