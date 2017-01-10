سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند 7008.03 نقطة

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أغلق سوق الأسهم السعودية اليوم منخفضًا 73.68 نقطة ليقفل عند مستوى 7008.03 نقطة , وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.1 مليار ريال .

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 234 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 122 ألف صفقة

سجلت فيها أسهم 42 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 129 شركة على تراجع .

وكانت أسهم شركات الدرع العربي, والأحساء, وتهامة , والعقارية , وجاكو الأكثر ارتفاعاً

أما أسهم شركات نما للكيماويات , وأسواق المزرعة, وأسمنت الشمالية , ومسك , ومدينة المعرفة

فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.93% و 4.09 % .

وكانت أسهم شركات الإنماء, ودار الأركان, والأحساء , وجاكو , وجازان للتنمية هي الأكثر نشاطا بالكمية

فيما كانت أسهم شركات الإنماء, وسابك, دار الأركان , وبروج للتأمين, ووفا للتأمين هي الأكثر نشاطا في القيمة .