العدد 21811 11 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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الأرصاد: سماء غائمة جزئياً على شمال وغرب المملكة

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الأرصاد: سماء غائمة جزئياً على شمال وغرب المملكة
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم سماءً غائمةً جزئياً على شمال وغرب المملكة

ونشاطًا في الرياح السطحية على الأجزاء بين وادي الدواسر ونجران تمتد إلى الدوادمي

كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي

والأوسط بسرعة 15-40 كم/ ساعة، وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ ساعة

وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج

بينما تكون الرياح على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة

وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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التصنيف: محليات

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