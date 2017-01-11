حظر استخدام أجهزة الليزر في المنشآت النسائية بالشرقية

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أصدرت أمانة المنطقة الشرقية، ممثلة بالإدارة العامة النسائية، قراراً يقضي بحظر استخدام أجهزة الليزر في الصالونات النسائية، مشددة على تطبيق أقصى العقوبات في حق المخالفين.

وتوعد مدير عام العلاقات والاعلام والمتحدث الاعلامي بأمانة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان، أنه في حال تم رصد مخالفة

استخدام أجهزة إزالة الشعر بالليزر داخل المنشآت النسائية، ستتم مصادرتها فورا

وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات في حق المنشأة المخالفة والتي تصل إلى الإغلاق أحيانا.

وكشف الصفيان، عن رصد ٩٣٣ مخالفة متنوعة، خلال جولات الإدارة النسائية ممثلة في المراقبات

وذلك خلال العام الهجري الماضي، والتي استهدفت منشآت نسائية في مدينة الدمام ومحافظة الخبر والظهران

وذلك للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية بها، ووجود شهادات صحية للعاملات وخلوّهن من الأمراض

إضافة إلى وجود شهادة مزاولة المهنة، والتأكد من الأدوات المستخدمة وطرق تعقيمها

بمشاركة قسم التثقيف الصحي التابع للإدارة.

وحذرت الأمانة النساء من التعامل مع تجار الشنطة والباعة المتجولين والذين يروجون بضائع

قد يكتنفها الغموض او منتهية الصلاحية أو مضافًا عليها بعض المواد التي قد تتسبب في أمراض جلدية خطيرة

نتيجة لهذه المستلزمات النسائية وخاصة المساحيق منها والكريمات

والتأكد من شهادة المصدر واسم المنتج وتاريخه واقتنائها من مصادرها.