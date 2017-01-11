مدني الرياض يُخمد حريقًا في معرض تجاري

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تمكنت فرق الدفاع المدني بمدينة الرياض، من إخماد حريق اندلع في عقار تجاري يضم عدداً من المعارض وصالات عرض السيارات في العاصمة.

وأفاد المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الرياض الرائد محمد الحمادي، أن مركز التحكم والتوجيه

تلقى الساعة 11:34 من مساء أمس الثلاثاء، بلاغاً يُفيد باندلاع حريق بمعرض تجاري بحي العوالي مخرج ٢٧.

وقال الحمادي، على الفور انطلقت فرق الدفاع المدني للموقع؛ حيث اتضح أن ‏الحريق في عقار تجاري

يضم عدداً من المعارض التجارية وصالات عرض للسيارات، وعملت فرق الدفاع المدني على محاصرة الحريق

ومكافحته ومنع انتقاله إلى المعارض المجاورة؛ ليتم إخماد الحريق الذي اقتصر على محلين متجاورين

وأشار إلي تضرر عدد آخر من المحال باسوداد كربوني من جرّاء الحريق

وأكد أن الحادث لم ينتج عنه أي وفيات أو إصابات وما زالت إجراءات التحقيق قائمة.