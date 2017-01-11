(الصحة) تستهدف تطوير 180 مركزاً صحياً خلال العام الجاري

شارك عبر واتساب

كشفت وزارة الصحة عن سعيها إلي تطوير عدد 180 مركزاً صحياً خلال العام الحالي ، فيما أشارت إلي وجود 69 مركزاً صحياً موزّعة على المملكة تعمل حالياً

وأعلنت الصحة في بيان لها عن إطلاق العديد من المبادرات الهادفة لتطوير مراكز الرعاية الصحية الأولية

فضلا عن تحسين جودة خدماتها بما يتماشى مع رؤية 2030، ويسهم في رفع كفاءة أداء المراكز.

وأوضحت أن إحدى هذه المبادرات تتمثّل في العيادات الاستشارية التخصصية في المراكز الصحية

التي يتم عبرها تقديم خدمة أطباء أسرة والتخصصات الطبية الرئيسة من “باطنية، جراحة عامة

أمراض النساء والولادة، أطفال، الرعاية النفسية” قبل التحويل للمستشفيات.

وقالت الصحة أن الهدف من تلك العيادات توفير الطبيب المختص للمراجع في المركز الاستشاري

بدلاً من الذهاب إلى المستشفيات، ولسهولة الحصول على الموعد وفي فترة بسيطة

وتخفيف الازدحام في المستشفيات، ورفع كفاءة التدريب، والمراكز الصحية لتحقق تطلعات المستفيد من خدماتها.