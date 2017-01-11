أوباما في خطاب الوداع: أميركا اليوم “أفضل وأقوى”

شارك عبر واتساب

أكد الرئيس الأميركي باراك أوباما في خطابه الوداعي في شيكاغو، فجر اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة باتت اليوم “أفضل وأقوى” مما كانت عليه عندما اعتلى السلطة قبل 8 أعوام.

وقال أوباما في خطابه الأخير قبل أن يسلم السلطة الأسبوع المقبل إلى دونالد ترامب، إن التحدي الديمقراطي

يعني “إما أن ننهض كلنا أو أن نسقط كلنا”، داعيا الأميركيين إلى الوحدة “أيا تكن الاختلافات”.

وأقر الرئيس المنتهية ولايته في الوقت نفسه بأن العنصرية لا تزال “عاملا تقسيميا” في المجتمع الأميركي.

وشدد الرئيس الرابع والأربعين للولايات المتحدة وفقا لـ”سكاي نيوز” على الإنجازات التي تحققت خلال ولايتيه المتعاقبتين

معددا خصوصا خلق الوظائف وإصلاح نظام التأمين الصحي وتصفية أسامة بن لادن.

وفي شيكاغو، المدينة التي رسم فيها سيرة حياته المهنية وأصبحت معقله السياسي، عدل أوباما في خطابه الوداعي

الشعار الذي أطلقه لحملته الانتخابية قبل 8 سنوات، من “نعم يمكننا” إلى “نعم فعلنا”.

ولم ينس أوباما في خطابه التطرق إلى التغير المناخي، مؤكدا أن إنكار هذه الحقيقة العلمية هو “خيانة للأجيال المقبلة”.

وقال: “يمكننا ويتعين عليها أن نناقش الطريقة المثلى للتصدي لهذه المشكلة.

ولكن الاكتفاء بإنكار المشكلة لا يعني خيانة الأجيال المقبلة فحسب

وإنما أيضا خيانة جوهر روح الابتكار وإيجاد الحلول العملية للمشاكل وهي الروح التي أرشدت آباءنا المؤسسين”.