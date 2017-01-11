القبض على مفحطي طريق الملك خالد في الرياض

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تمكنت شرطة مرور الرياض عبر شعبة السير ممثلة في قسم البحث والتحري، من القبض على قائدي السيارات الذين ظهروا في مقطع فيديو انتشر لهم في وسائل التواصل الاجتماعي وهم يمارسون التفحيط على امتداد طريق الملك خالد بالعاصمة.

وقال مرور الرياض أنه قام بمتابعة المقطع ورصد جميع المركبات الظاهرة

وفي ضوئه تم جمع المعلومات عن قائدي تلك المركبات

حتى تم بفضل القبض عليهم جميعاً وتم إيداعهم التوقيف تمهيداً للتحقيق معهم

ومن ثم عرضهم على هيئة الفصل في المخالفات المرورية لإصدار الأحكام الخاصة بهم

والتي تقضي بإيقافهم المدة المقررة وتحرير المخالفات المرورية المستحقة عليهم.

وحذرت الإدارة العامة للمرور، كل متهاون يرتكب مثل هذه السلوكيات، وأكدت أنها لن تتوانى في تطبيق جميع الإجراءات

التي من شأنها أن تردع كل مخالف وتحقق الهدف المنشود ألا وهو السلامة العامة للجميع.