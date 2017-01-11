(قياس) تفتتح (3) مقرات جديدة في الرياض وحفر الباطن والقريات

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افتتح المركز الوطني للقياس, ثلاثة مقرات جديدة للاختبارات على الحاسب الآلي، الأول منها بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض، والثاني في حفر الباطن، والثالث في القريات، ليبلغ عدد المقرات التي يقدم فيها اختبارات قياس على الحاسب الآلي للرجال والنساء 43 مقراً داخل المملكة.

وأوضح مدير الاتصال والإعلام والعلاقات بالمركز إبراهيم الرشيد, أنه بدأ تطبيق الاختبارات المحوسبة في مقر

جامعة الإمام محمد بن سعود، الذي تبلغ سعته 25 مقعداً، إضافة إلى بدء تطبيق الاختبارات المحوسبة

في مقر محافظة حفر الباطن، وتبلغ سعته 45 مقعداً، وكذلك تشغيل مقر الاختبارات المحوسبة في محافظة القريات.

وقال الرشيد أن افتتاح المقرات الجديدة يأتي ضمن الخطة الإستراتيجية التي يعمل عليها المركز

لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين والمستفيدات، ومنها افتتاح مقرات دائمة في عدد من مناطق ومدن المملكة

يتم من خلالها تقديم الاختبارات على الحاسب الآلي، وتأتي امتداداً لسلسلة من المقرات

التي افتتحها المركز داخل وخارج المملكة.

وأشار الرشيد إلي مميزات الاختبارات المحوسبة التي توفر المرونة في الوقت والجودة

من خلال استخدام أنظمة إلكترونية متطورة، إلى جانب سهولة التعامل مع أنواع الاختبارات والنماذج المختلفة للأسئلة.

وأكد أن المركز يتيح للمتقدمين والمتقدمات إجراء الاختبارات من خارج المملكة

في عدد من المقرات التي وصل عددها إلى 21 مقراً في مختلف دول العالم.