أبا الخيل: التقينا بوالدة الرضيعة وسيتم اتخاذ الإجراء المناسب
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أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل ، عن تمكنهم من التواصل مع والدة الطفلة المعنفة من قبل والدها
وقال أبا الخيل عبر حسابه في تويتر أن مدير فرع وزارة العمل التقى بها وسيتم اتخاذ اللازم
وفق نظام حماية الطفل من الإيذاء.
وكان ناشطون في وسائل التواصل الاجتماعي تداولو بشكل واسع مقاطع فيديو
يظهر فيها شخص يقال بأنه والد طفلة رضيعة
يقوم بتعنيفها بشدة وتعذيبها مما حدا بالمغردين لإنشاء هاشتاق #ام_تريد_بنتها_بحضنها -وصل للترند –
مطالبين بتوقيع أقصى العقوبة بحق معنف الطفل .
الوسوم:أبا الخيل
التصنيف: الأولى
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