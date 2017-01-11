نجاة رجل أمن تعرض لإطلاق نار من مجهولين بالدمام

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تعرض رجل أمن إلى إطلاق نار من مجهولين في حي الفيحاء بالدمام مساء أمس (الثلاثاء) أثناء تواجده بالقرب من سيارته.

وأفاد الناطق الرسمي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي؛ أن غرفة العمليات بشرطة الشرقية، تلقت عند الساعة

التاسعة والنصف من مساء أمس، بلاغًا بتعرُّض رجل أمن لإطلاق نار من مجهولين أثناء توقفه بمركبته الخاصة

وهو يرتدي ملابسه المدنية بحي الفيحاء بمدينة الدمام.

وأشار الرقيطي، إنه نتج عن إطلاق النار تلفيات بالمركبة، مع عدم تعرُّض صاحبها أو أي من المارة لأذى

وأكد استكمال إجراءات الضبط الجنائي للجريمة والشروع في التحقيق فيها لتحديد دوافعها والمتورطين فيها.