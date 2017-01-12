إصابة (8) أشخاص في حادث تصادم بشرائع مكة المكرمة

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أصيب ثمانية أشخاص بإصابات متفاوته في الساعات الأولى من صباح اليوم في حادث تصادم وقع في حي الشرائع بمكة المكرمة.

وأفاد المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة عبد العزيز بادومان أن غرفة عمليات

هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة تلقت في الساعة 12.47 من صباح اليوم الخميس بلاغا من مواطن

يفيد بوجود حادث تصادم في الشرائع إشارة صقر قريش وبه عدد من الإصابات وعلى الفور تم توجيه 5 فرق إسعافية

وفرقة تدخل متقدم بقيادة القائد الميداني نواف السالمي.

وأشار إلي أنه حين وصول أول فرقة للموقع تبين وجود 8 حالات تم تقديم العناية الإسعافية لها

ونقلت إلى مستشفى النور التخصصي.