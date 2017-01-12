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العدد 21813 13 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي
اخر الاخبار:
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