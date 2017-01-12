إطلاق برنامج “توافق” لتمكين عمل الأشخاص ذوي الإعاقة

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أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية”هدف”، عن الشراكة القائمة بينهما لتمكين ودعم عمل الأشخاص ذوي الإعاقة بالقطاع الخاص، والتي بدأت كمبادرة في الوزارة عام 2011م

بهدف مراجعة وتطوير وتنفيذ السياسات والأنظمة الداعمة لعملهم

حيث تم إسناد جانب تطوير آليات وبرامج توظيفهم إلى صندوق “هدف” في عام 2013م.

وأُطلق على المبادرة اسم “برنامج توافق”، نظراً لأهمية توافق الجهود، وتحقيق الأهداف المرجوة من البرنامج

الذي انبثق عنه عدة مشاريع لحل عقبات عمل الأشخاص ذوي الإعاقة، إذ يعمل فريق توافق بالوزارة على عدة مشاريع

بجانب تطوير السياسات والأنظمة لعملهم ، بينما يعمل فريق توافق في “هدف” على مشاريع بجانب تطوير آليات التوظيف.

يذكر أن من أوائل المشاريع التي أطلقت من خلال برنامج توافق مشروع شبكة أصحاب الأعمال والإعاقة (قادرون)

ومشروع إصدار تعريف الإعاقة والعمل، ومشروع أليات رحلة الباحث عن العمل من ذوي الإعاقة

ومشروع أداة تقييم القدرة على العمل.

إضافة لمشروع نظام شهادة ترخيص المنشأت كبيئات عمل مساندة لعمل الأشخاص

ذوي الإعاقة “موائمة”، وغيرها من المشاريع القائمة حالياً والمستقبلية.

بالإضافة إلى إصدار العديد من الأدلة الإسترشادية الخاصة بالتعامل مع توظيف

وعمل الأشخاص ذوي الإعاقة وتهيئة بيئات العمل.