النفط يرتفع بفضل توقعات الطلب الصيني

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ارتفعت أسعار النفط، الخميس، مدعومة بتوقعات النمو القوي للطلب في الصين ومؤشرات على أن أعضاء أوبك بدأوا في خفض الإنتاج، لكن ارتفاع مخزونات الخام الأميركية ووفرة الإمدادات العالمية يكبحان الأسواق.

وبحلول الساعة 07:17 بتوقيت غرينتش بلغت أسعار العقود الآجلة لخام برنت 55.30 دولار للبرميل

بارتفاع 20 سنتا عن الإغلاق السابق.

وصعدت أسعار العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 52.32 دولار للبرميل، بزيادة سبعة سنتات.

وقال متعاملون إن برنت يتلقى دعما من مبيعات السيارات في الصين

حيث سجلت نموا 13.7 في المئة في 2016 لتبلغ 28 مليون سيارة.

وقالت مؤسسة النفط الوطنية الصينية (سي.إن.بي.سي) اليوم إن صافي وارداتها من النفط

سيرتفع 5.3 في المئة إلى 396 مليون طن (نحو 8 ملايين برميل يوميا) في 2017.

وقال العراق عضو أوبك اليوم إنه خفض إنتاجه 160 ألف برميل يوميا منذ بداية يناير.

وأضاف أنه بنهاية هذا الشهر سينخفض الإنتاج 210 آلاف برميل يوميا.