بلدية جنوب جدة تحبط بيع مولدات كهربائية مزورة

شارك عبر واتساب

ضبطت بلدية الجنوب الفرعية موقعاً يعمل على بيع مولدات كهربائية مزورة بحي القرينية في منطقة الخمرة حيث رصدت 450 مولداً كهربائياً صغيراً مجهولة المصدر معبأة في 36 كرتوناً.

وأوضح رئيس بلدية الجنوب المهندس محمد الزهراني أنه بعد رصد ومتابعة هذا الموقع الذي تديره

عمالة مخالفة لنظام الإقامة والعمل تمت مداهمة الموقع مع الجهات المعنية

واتضح أن الموقع عبارة عن معمل عشوائي غير نظامي، حيث تم ضبط كميات كبيرة

تقدر بحوالي ٤٥٠ مولدا كهربائيا صغيرا مجهول المصدر ضمن ٣٦ كرتونا والتي يتم تجهيزها

ووضع استكرات بصناعة وماركة عالمية عليها ووضعها بكراتين ومن ثم توزيعها للبيع .

وأضاف: “تم ضبط عدد ٣ مواتير هواء وعدد ٧ مراوح هواء وعدد ٣ مكينات لحام

وأكثر من ٣٠٠ بطاقة بلد المنشأ وعدد كبير من الاستكرات المزورة”.

وأكد أنه تمت مصادرة تلك الكميات وإغلاق الموقع وفصل التيار الكهربائي تمهيدا لتطبيق النظام

حسب لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية وضبط أربعة من العمالة الآسيوية وتسليمهم للجهة الأمنية.