الأخضر يدخل قائمة الأوائل في تصنيف “الفيفا” بالمرتبة “48”

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دخل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم قائمة الـ50 الأوائل بارتقائه 6 مراكز (48)عالميا،في تصنيف الفيفا للمنتخبات العالمية الصادر اليوم لشهر يناير لعام 2017

وحصد الأخضر 641 نقطة، علماً بأنه كان في المركز 54 الشهر الماضي

ويعتبر المركز 48 أفضل مركز للأخضر منذ ديسمبر 2008 الذي حلّ فيه في نفس المركز 48.

وجاء المنتخب السعودي في المركز الخامس بين المنتخبات الآسيوية

حيث تصدّر المنتخبات الآسيوية منتخب إيران ثم كوريا الجنوبية ثم أستراليا ثم اليابان.

وعلى صعيد المنتخبات العالمية استمرّت الأرجنتين في المركز الأول، ثم البرازيل ثانياً

بينما جاءت ألمانيا في المركز الثالث في التصنيف.