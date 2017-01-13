شاهد.. لص حاول السطو على “المكان الخطأ” فقُتل على الفور

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كشف فيديو حديث عن واقعة لا تكرر كثيرا، حين اختار رجلان مسلحان المكان الخطأ لمحاولة سرقته، فتصدى لهما أحد العاملين، لتنشب معركة من تبادل النيران، انتهت بسقوط قتيل.

ففي اللحظة التي دخل فيها المسلحان إلى متجر لبيع الأسلحة يقع بمقاطعة كوب في ولاية ويسكونسن الأميركية

تصرف أحد الموظفين باحترافية تشبه تلك التي يتمتع بها رجال الأمن.

ونجح الموظف بسرعة فائقة في التقاط مسدس محشو وشرع بإطلاق الرصاص على الفور

فيما رد أحد المسلحين بإطلاق النار من جانبه، إلا أن الموظف نجح في إصابة المهاجم، ليلقى مصرعه على الفور.

وبحسب موقع “لايف ليك” فقد هرب المسلح الآخر من المتجر مسرعا

ولا تعرف الشرطة عنه أي شيء، فيما لم يصب الموظف الشجاع بأي أذى.

وفي تصريحات لاحقة قال الموظف إنه كان مضطرا لإطلاق الرصاص، ولم توجه له السلطات أي تهمة.

وتعمل الشرطة على التحقيق بالحادث والوقوف على ملابساته.