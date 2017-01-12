الذهب يلامس أعلى سعر في 7 أسابيع

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صعدت أسعار الذهب لأعلى من 1200 دولار للأوقية (الأونصة)، وهو أعلى مستوى في سبعة أسابيع، اليوم (الخميس)، مع تراجع الدولار بعد أول مؤتمر صحفي للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، والذي لم يشر فيه إلى أي حوافز مالية.

غير أن المحللين حذروا من أن انتعاش الذهب منذ منتصف ديسمبر قد يفقد زخمه

نظراً لاحتمال صعود الدولار مجدداً ما أن يبدأ ترامب تنفيذ خططه الاقتصادية.

وبحلول الساعة 1130 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 1.1 في المئة إلى 1204.04 دولار للأوقية

بعدما وصل لأعلى مستوى منذ 23 نوفمبر عند 1206.98 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

وزاد الذهب في العقود الأمريكية 0.6 في المئة إلى 1204.10 دولار للأوقية.