الدولار يهبط بالذهب عن أعلى سعر في 7 أسابيع

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هبطت أسعار الذهب اليوم الجمعة بعد أن سجل ذروته في سبعة أسابيع في الجلسة السابقة بفعل صعود الدولار وبدء تصحيح فني لكنه مازال يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

وبحلول الساعة 0603 بتوقيت جرينتش نزل السعر الفوري للذهب 0.2 بالمئة إلى 1193.66 دولار للأوقية (الأونصة).

وكان المعدن لامس أقوى مستوياته منذ 23 نوفمبر عندما سجل 1206.98 دولار أمس الخميس.

وانخفضت عقود الذهب الأمريكية 0.5 بالمئة إلى 1193.80 دولار للأوقية.

وقال جيانغ شو كبير المحللين لدى مجموعة شاندونغ جولد “نرى حاليا مغالاة

في شراء الذهب وهو بحاجة إلى بعض التصحيح الفني.”

وأضاف أن الأسعار قد تهبط باتجاه 1170 دولارا للأوقية ثم ترتفع لتتجاوز 1210 دولارات

لكنها قد تعاود الانخفاض حتى اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في مارس .

وتراجعت الفضة 0.3 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 16.65 دولار

بعد أن بلغت أعلى مستوى في نحو شهر عند 16.92 دولار الجلسة السابقة.

وهبط البلاتين 0.3 بالمئة إلى 969.25 دولار.

وكان المعدن لامس أعلى سعر في شهرين عند 990.10 دولار في الجلسة السابقة.

ونزل البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 751.58 دولار.