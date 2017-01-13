الشرطة الأمريكية تقبض على قاتل المبتعث السعودي “النهدي”

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ألقت الشرطة الأمريكية في ولاية ويسكونسن ، القبض على قاتل الطالب السعودي حسين النهدي (24 عاماً)؛ الذي قُتل في أحد شوارع مدينة مينوموني في 30 أكتوبر الماضي.

ونقلت صحيفة “ذا ليدر تليجرام” أن المدعي العام لمقاطعة دن في ويسكونسن، وجه التهمة رسمياً للمتهم

كولين أوسبرن (27 عاماً)؛ مشيراً إلى أن الجهات الأمنية تمكنت من التعرُّف على القاتل

وإيقافه في ولاية مينيسوتا، مطالباً بتسليمه لشرطة ولاية ويسكونسن لإخضاعه للتحقيقات وتقديمه للمحاكمة.

وذكرت شقيقة المتهم ماريا هاجس خلال ادلائها بشهادتها أنها كانت داخل محل لبيع البيتزا

وسمعت أصوات في الخارج وتفاجأت بشقيقها يقوم بشجار مع النهدي بعد خلاف لا تعرف سببه.

وأضافت أن شقيقها (المتهم) اخبرها أن الضحية (النهدي) قام بمحاولة انتزاع قلادة كان

يلبسها حول عنقه لذلك قام بدفعه بقوة لإبعاده.

وأكد شهود أخرين أن المتهم اقترب من النهدي الذي كان يقف خارج المحل

وبدأ في الصراخ عليه وحاول الأخير الابتعاد عنه لعدم رغبته في تطور الأمر

إلا أن المتهم اقترب منه مجدداً وقام بلكمه والصراخ عليه وضربه على رأسه بقوة

ما جعل الطالب السعودي يقع أرضاً وهو ينزف دماً قبل أن تحضر الشرطة والإسعاف للموقع.

ورغم هذه الرواية، إلا أن دوينت شقيق المتهم قال في شهادته للشرطة انه كان داخل مطعم البيتزا

عندما رأي اوسبرن يتشاجر مع شخصين، وان النهدي وشخص أخر كانا يدفعا اوسبرن بقوة

ثم قام النهدي بشد اوسبرن من السلسلة التي في عنقه”.

ولكن شاهد أخر فند هذه الرواية وهو ايفان والتر، صديق النهدي، الذي قال للشرطة انه رأى النهدي

خارج محل البيتزا، وان رجل اقترب منه وبدأ مشادة معه وهو يصرخ

وأضاف الشاهد انه لم ير لحظة تعرض النهدي للضرب ولكنه وجده بعد ذلك ملقى على الأرض ينزف .