مقتل شاب ثلاثيني على يد شقيقه في الخبر

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لقي مواطن ثلاثيني مصرعه رمياً بالرصاص على يد شقيقه، إثر خلاف نشب بينهما بمحافظة الخبر.

وأفاد المتحدث الرسمي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي أنه ورد بلاغ لشرطة محافظة الخبر

مساء يوم أمس الخميس تضمن البلاغ إسعاف مواطن ثلاثيني من قبل شقيقه

والذي وجد متوفى جراء تعرضه لطلق ناري بالكتف.

وأشار الرقيطي إلي أن الاستجوابات الأولية تشير إلى نشوب شجار بين المجني عليه

وشقيقه “المسعف” إثر خلاف عائلي سابق أسفر عن إصابة المجني عليه بطلق ناري

أودى بحياته، وتعرض شقيقه كذلك لإصابة بالركبة.

وقال أنه تمت إحالته على إثرها لتلقي العلاج اللازم والتحفظ عليه.

وأشار إلي أن المختصون بالشرطة باشروا إجراءات الضبط الجنائي للحادثة، تمهيدا لإحالتها لهيئة التحقيق والادعاء العام.