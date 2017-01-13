الأمم المتحدة تعرب عن قلقها من تدهور أوضاع اللاجئين في أوروبا

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أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من تدهور الأوضاع التي يعيشها اللاجئين في عدد من الدول الأوروبية خاصة في دول البلقان

وطالبت الاتحاد الأوروبي بتعزيز الجهود واتخاذ إجراءات عاجلة لحماية اللاجئين

في ظل التدني الكبير في درجات حرارة ومواجهتهم للشتاء القارس .

وناشدت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين سيسيل بولي ، السُلطات الأوروبية

لحماية اللاجئين تقديم المساعدات لهم ووقف الهجمات التي يتعرضون لها

علي أيدي العصابات بما في ذلك تعرضهم للاختطاف والتهديد والعنف الجسدي .

كما طالبت المفوضية أجهزة الشرطة في عدد من البلدان الأوروبية بوقف هجماتها

علي اللاجئين ومصادرة ممتلكاتهم بما في ذلك ملابسهم التي يحتاجونها لحمايتهم من برد الشتاء .

وأشارت إلى وفاة عدد من اللاجئين بسبب البرد في بلغاريا

وتكدس أعداد كبيرة من اللاجئين في جزيرة ساموس اليونانية بدون أي تدفئة .