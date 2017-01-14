(تويوتا) تستدعي 543 ألف سيارة في الولايات المتحدة

أعلن شركة تويوتا موتور كورب اليابانية للسيارات، عن استدعاء أكثر من نصف مليون سيارة إضافية في الولايات المتحدة، وذلك بسبب وجود خلل في الوسائد الهوائية (Air Bag).

وأكدت الشركة أنها استدعت 543 ألف سيارة إضافية في الولايات المتحدة

بعد اكتشفاها وجود عيب في “منفاخ” الوسائد الهوائية، بسبب شركة “تاكاتا كورب” اليابانية الموردة لها.

وذكرت الشركة أن السيارات المعيبة التي قررت سحبها هي من طرازات مختلفة

منها سيارات “السيدان” و”الدفع الرباعي” المصنعة بين 2006 و2012، و”سيون إكس ب” 2008 و2009، و”كورولا”.

و”كورولا ماتريكس” 2009 و2012، فضلًأ عن أنواع مختلفة من سيارات “ليكزيس” بين 2006 و2012.

وتستخدم شركة “تاكاتا” نترات الأمونيوم الكيميائية في الوسائد الهوائية

كي تتسبب في وقوع انفجار صغير مصمم لنفخ تلك الوسائد في حالات الاصطدام.

وتم استدعاء أكثر من 21 مليون سيارة في جميع أنحاء العالم منذ منتصف عام 2014 لإصلاح وسائد هوائية معيبة

من صناعة شركة “تاكاتا”، حيث توجد وحدة نفخ معيبة في وسادة هوائية قد تؤدي إلى تمزق الوسادة

وتناثر شظايا معدنية على السائقين والركاب.

وكانت الشركة “تويوتا” استدعت 3.37 مليون سيارة من أنحاء مختلفة في العالم، في يونيو/حزيران العام الماضي

لاكتشافها عيوباً في الوسائد الهوائية (Air Bag)، وأجهزة مراقبة انبعاثات الوقود.

وتعد “تويوتا” أكبر صانع للسيارات في اليابان، وأنتجت قرابة 17 مليون سيارة عام 2015، بأرباح تخطت ربع تريليون دولار.