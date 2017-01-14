وفاة أمير البر والإحسان.. محمد الفيصل

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :

“بيان من الديوان الملكي”

انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود

وسيصلى عليه – إن شاء الله – بعد صلاة عصر هذا اليوم السبت الموافق 16 / 4 / 1438هـ، في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

سيرة ذاتية:

وبرحيله فقد الوطن أمير البر والإحسان وصاحب المآثر الخيرة والمكارم المتوارثة

والخبير الاقتصادي مؤسس بنوك فيصل الإسلامية ونصير الفقراء .

ولد الفقيد في مدينة الطائف عام 1356 هـ/ 1937 م وهو الابن الثاني للملك فيصل بن عبد العزيز، رحمه الله

درس في المدرسة النموذجية بالطائف وإثر تخرجه منها التحق بمدرسة (هن سكوول) في ولاية نيو جيرسي الأمريكية

ثم التحق بجامعة منلو بولاية كاليفورنيا وتخرج منها بشهادة البكالوريوس

في إدارة الأعمال في عام 1964 وشغل عددا من المناصب ثم تفرغ لأعماله الخاصة.

و(البلاد) ترفع أحر التعازي وصادق المواساة إلى مقام قيادتنا الرشيدة ولأخوته وأخواته من الأمراء والأميرات

وإلى الشعب السعودي الوفي سائلين الله ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته.

(إنا لله وإنا إليه راجعون).