اعتداء جديد على مبتعث سعودي في أمريكا

تعرض المبتعث السعودي، محمد زيد الفضيل، لاعتداء آخر من مجموعة من المجهولين في ولاية كنتاكي الأميركية أثناء قيادة مركبته الخاصة.

وذكر والد الطالب الدكتور زيد أن ابنه تعرض لاعتداء بعصا أو حديدة، مما أدى إلى شج رأسه وتسبب له بنزيف أدخله المستشفى.

ورجح الأب أن سبب الاعتداء بأنه قد يكون عنصرياً ضد العرب والمسلمين

خاصة أن الولاية موالية تماما للرئيس المنتخب، دونالد ترمب، الذي كانت له تصريحات عنصرية ضد المسلمين

أو ربما يكون بهدف السرقة كون الابن اشترى أخيراً مركبة جديدة.

وأشار إلى أنه لا يزال يتابع حالة ولده هاتفياً، ويدرس الأخير درجة البكالوريوس في مجال الإدارة المالية.

ويتابع الأب إجراءات التحقيق الذي تجريه السلطات الأمنية بمشاركة مندوب من السفارة السعودية هناك.

وأثنى الوالد على مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله المعلمي، لجهوده الشخصية

في تقديم المساعدة، وكذلك رئيس نادي الطلبة السعوديين في أميركا، صالح العواد

على متابعة حالة الابن والحرص على تقديم الخدمات اللازمة.

الجدير بالذكر أن المبتعث السعودي حسين النهدي قد تعرض لحادث مماثل قبل أشهر أدى إلى وفاته

وأعلنت الشرطة الأمريكية أمس الجمعة القبض على المتهم الرئيس في الجريمة

التي وقعت في أحد شوارع مدينة مينوموني بولاية ويسكونسن الأمريكية.