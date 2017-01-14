العرس القاري ينطلق في الغابون وسط تفاؤل عربي بالتتويج

تنطلق اليوم السبت في الغابون فعاليات كأس الأمم الأفريقية 2017 لكرة القدم بمباراة منتخب البلد المضيف، الغابون، أمام غينيا بيساو في العاصمة ليبرفيل.

وتشارك في البطولة أربعة منتخبات عربية هي تونس والمغرب ومصر والجزائر.

ويبدأ العرس الكروي القاري بحفل افتتاح في العاصمة ليبرفيل تحضره قادة كرة القدم الأفريقيىة

وعلى رأسهم الكاميروني عيسى حياتو، رئيس اتحاد اللعبة منذ 28 عاما

والسويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)

إضافة إلى شخصيات سياسية، ورياضية وثقافية متعددة.

ويشارك في كأس الأمم الأفريقية 2017 أربعة وعشرون منتخبا بينها الجزائر وتونس ومصر والمغرب.

منتخبا الجزائر وتونس يدخلان البطولة الأحد في المجموعة الثانية التي تضم أيضا السنغال وزيمبابوي.

من جهته، يواجه المنتخب المغربي منافسة قوية في المجموعة الثالثة

التي تضم ساحل العاج حاملة اللقب وتوغو والكونغو الديمقراطية.

أما مصر، فستكون في المجموعة الرابعة إلى جانب غانا ومالي وأوغندا.