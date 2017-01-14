اليمن.. إحباط عملية ‏انتحارية للقاعدة في حضر موت

أحبطت قوات النخبة التابعة للمنطقة العسكرية ‏الثانية بحضرموت، اليوم (السبت)، تنفيذ عملية ‏انتحارية كان يخطط لتنفيذها تنظيم القاعدة ‏الإرهابي.

وأوضح مصدر عسكري يمني في تصريح ‏نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن وحدة ‏خاصة من قوات النخبة

ألقت القبض على أحد ‏عناصر القاعدة في الشحر بعد أن نصبت كميناً ‏محكماً له.

وأكد المصدر، أن القوات ضبطت العنصر قبل ‏ساعات من تنفيذه للعملية أثناء قيامه بالتجهيزات ‏الأخيرة

لتفجير نفسه بحزام ناسف في إحدى ‏نقاط التفتيش، وضبطت معه كافة أداوت الجريمة ‏من بينهما كاميرا تصوير.

وأوضح أن الوحدة الخاصة في قوات ‏النخبة كانت تقوم بعملية رصد ومتابعة دقيقة ‏لتحركات الانتحاري البالغ من العمر 19 عاماً

‏وهو يقوم بعملية التصوير لعدد من النقاط ‏العسكرية بالمديرية في أوقات مختلفة.

وأكد المصدر أن الانتحاري اعترف في جلسات التحقيق ‏بمشاركته في العمليات القتالية إلى جانب ‏عناصر تنظيم القاعدة الارهابي

في الضبة أثناء ‏عملية تحرير المكلا، وظل متخفياً عن الأنظار ‏ضمن الخلايا النائمة التي يتم تعقبها باستمرار.