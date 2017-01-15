قوات الجيش اليمني تحرر قرية المعقر غرب تعز

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تمكنت قوات الجيش اليمني مسنودة برجال المقاومة من استعادة قرية جديدة على الساحل الغربي لليمن في محافظة تعز

وذلك في اليوم الثامن لعملية “الرمح الذهبي” بعد دحر ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية وتحرير قرية المعقر غرب تعز.

وأكد مصدرعسكري في المقاومة للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن قوات الجيش الوطني حررت قرية المعقر الواقعة على

الخط الساحلي الواصل إلى المخا، غربي تعز، بعد معارك شرسة ضد ميليشيات الحوثي أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من العناصر الانقلابية.