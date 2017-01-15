الحملة السعودية توزع المساعدات الإغاثية على 3900 مستفيد سوري في لبنان

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وزعت الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء السوريين، المساعدات الإغاثية على 3900 مستفيد بواقع 650 أسرة سورية بمنطقتي بعلبك وطرابلس في لبنان ضمن برامجها المتنوعة “شقيقي دفؤك هدفي4″ و”شقيقي سفرتك هنيئة” و”شقيقي صحتك غالية” خلال محطتيها الـ52 و53.

واستهدفت المحطة الثانية والخمسون اللاجئين السوريين القاطنين في منطقة بعلبك بواقع 1708 قطعة شتوية

فيما شملت المحطة الثالثة والخمسون منطقة طرابلس بواقع 2842 قطعة شتوية.

وتنوعت هذه المساعدات الإغاثية لتحتوي على البطانيات والجاكيتات والكنزات والشالات النسائية وقبعات الرأس

بالإضافة إلى أطقم الأواني المنزلية المحتوية على ملحقات المائدة وأدوات العناية الشخصية.

وأفاد مدير مكتب الحملة الوطنية السعودية في لبنان وليد الجلال بأن الحملة السعودية لا تزال مستمرة

في محطات توزيعها الإغاثية على اللاجئين السوريين في جميع المدن اللبنانية

مشيراً إلى أنه تمت تغطية شريحة واسعة من اللاجئين السوريين المهجرين من بلادهم

بهدف إعانتهم على مصاعب اللجوء التي يمرون بها”.