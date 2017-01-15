الخطوط الحديدية: تشغيل 24 رحلة إضافية بين الرياض والدمام

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تبدأ المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، الخميس بعد المُقبل، تشغيل 24 رحلة قطار ركاب إضافية بين محطتي الرياض والدمام خلال إجازة الفصل الدراسي الأول.

وقالت “الخطوط الحديدية” أن أسباب تشغيل هذا العدد، تعود إلى تحقيق رغبة العملاء في ظل الإقبال الكبير على خدمات القطارات.

الجدير بالذكر أن الخطوط الحديدية كانت قد أعلنت بداية هذا العام ٢٠١٧م، تمكنها من نقل أكثر من (١,٣) مليون راكب

خلال عام ٢٠١٦م، بزيادة تجاوزت (٧٩) ألف راكب عن العام السابق ٢٠١٥م، وبنسبة نمو بلغت نحو (٦,٣ %‏).