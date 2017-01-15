فيديو.. مدني جدة يحتوي حريق لعشوائيات بمنطقة الخمرة

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جدة : عادل محمد المعمري

باشرت فرق الدفاع المدني صبيحة اليوم (الأحد) اطفاء حريق اندلع في منطقة الخمرة جنوب محافظة جدة

وأفاد مراسل ” البلاد” أن الحريق إندلع بسبب العشوائيات والقمامة المتناثرة على المكان

مما حدا بالدفاع المدني الوصول في الوقت المناسب واحتواء الحريق من التمدد الي اجزاء واسعة في المنطقة

وأظهر الفيديو اعمدة كثيفة من الدخان مصحوبة بنيران تغطي سماء المنطقة

فيما طالب عدد من السكان الجهات المسؤولة على ضرورة النظر في مثل تلك الحالات

تجنبا لحدوث اصابات بشرية وأشاروا الي أن تلك النفايات ظلت تنتشر في المكان بصورة واسعة

بسبب بعض الاشخاص الذين يقومون برمي النفايات والملابس القديمة في ذلك المكان

واشاد المواطنون بفرق الدفاع المدني التي هبت بسرعة فائقة الي المكان وتمكنها من احتواء الحريق