شرطة جدة تُوقع بعصابة “نشالين” المصلين في المساجد

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أوقعت شرطة جدة، بأربعة أشخاص من جنسيات مختلفة، ظهروا في مقطع فيديو يثبت قيامهم بـ”نشل” المصلين من أمام مدخل أحد المساجد بالمحافظة

وأفاد الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي، إنه -بالإشارة لمقطع

الفيديو المتداول، والذي أظهر عدد من الأشخاص يقومون بنشل المصلين من أمام مدخل أحد المساجد بمحافظة جدة

فإنه- تم تكوين فريق عمل أمني لتحليل محتوى الفيديو لمعرفة هوية الأشخاص الذين ظهروا في المقطع.

وأشار العقيد القرشي إلي أن جهود شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المحافظة

أسفرت عن ضبط أربعة أشخاص من جنسيات مختلفة متهمين بنشل المصلين

وأكد أنه جرى إيقافهم لاستكمال إجراءات الاستدلال معهم

تمهيدًا لإحالتهم لفرع هيئة التحقيق والادّعاء العامّ بمحافظة جدة بحكم الاختصاص.