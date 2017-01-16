كردستان ترفض بشدة مطالبات إيران بإغلاق قنصلية المملكة في أربيل

شارك عبر واتساب

رفضت حكومة إقليم كردستان العراق بشدة التصريحات التي أدلى بها أحد مسؤولي جيش الباسدار الإيراني، دعا فيها حكومة الإقليم إلى إغلاق قنصلية المملكة العربية السعودية في أربيل، وعدت هذه المطالبة بأنها تدخلاً في الشؤون الداخلية للعراق والإقليم.

وقالت حكومة إقليم كردستان في بيان لها اليوم إن وجود وتكوين القنصليات والممثليات الدبلوماسية للدول في إقليم كردستان

يخضع للقوانين في العراق والإقليم، وأن أنشطتها في هذا الإطار وضمن هذه القوانين

ولا يحق لأي كان أن يطالب بغلق أية قنصلية في الإقليم.

وأوضحت أن هذا التصريح ليس الأول من نوعه الذي يصدر عن مسؤولين في جيش الباسدار الإيراني حول إقليم كردستان

ويعد تدخلاً غير مبرر في الشؤون الداخلية للعراق ولإقليم كردستان.

وأكدت أن إقليم كردستان يعمل دوماً على إقامة علاقات ودية مع دول الجوار وجميع دول العالم

ويتمنى أن تتخذ إيران موقفاً جاداً إزاء هذه التصريحات غير المسؤولة وغير المقبولة أساساً، وأن تحرص على عدم تكرارها.