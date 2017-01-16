إيقاف مصب محطة تنقية البلد بجدة

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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن ايقاف مصب محطة تنقية البلد، بمحافظة جدة على البحر وتحويل التدفقات بالكامل إلى محطة الخُمرة، والعمل على إيقاف محطة معالجة الصرف الصحي بحي الرويس خلال الـ 10 أيام القادمة.

وقال الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي، أن الخطوة تأتي تنفيذًا لمتطلبات النظام العام

للبيئة في المملكة ولوائحه التنفيذية، والتزاما بالمقاييس البيئية المعمول بها

وأوضح أن الخطوة من شأنها تقليل الأحمال على البيئة البحرية في جدة

وإسهامها في إغلاق ملف الإشكاليات الناجمة عن الصرف الصحي بالمحافظة.

وأكد أهمية الاستفادة الكاملة من مياه الصرف الصحي المعالجة، كونها تشكل ثروة مائية لابد من استغلالها

مُقدماً شكره لشركة المياه الوطنية على تجاوبها، وحرصها على سلامة البيئة وصحة المجتمع.