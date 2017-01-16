مصرع 30 شخصا في تحطم طائرة شحن تركية بقرغيزستان

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لقي 30 شخصاً مصرعهم في تحطم طائرة شحن فوق عدد من المساكن قرب مطار بشكيك في قرغيزستان حيث سقطت الطائرة وهي تحاول الهبوط وسط ضباب كثيف.

وقالت إدارة المطار إن الطائرة كان من المفترض أن تتوقف في ماناس قرب العاصمة بشكك

وهي في طريقها من هونج كونج إلى اسطنبول.

وتحطمت الطائرة عندما حاولت الهبوط وسط ضعف الرؤية في الساعة 7:31 بالتوقيت المحلي (0131 بتوقيت جرينتش).

وقال محمد سفاروف رئيس مركز إدارة الأزمات بوزارة الطوارئ إن الطائرة المنكوبة دمرت 15 مبنى في القرية

مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 30 شخصا.

وقالت وزارة النقل في قرغيزستان إن خمسة أشخاص كانوا على متن الطائرة.

وحددت الطائرة على أنها طائرة من طراز بوينج 747-400 تابعة للخطوط الجوية التركية

لكن الشركة قالت لاحقا إن الطائرة تابعة لشركة تركية أخرى تسمى (أيه.سي.تي) أيرلينز.

وقالت الخطوط الجوية التركية على حسابها بموقع تويتر “تعازينا لعائلات الذين فقدوا أرواحهم في هذا الحادث المأساوي

لطائرة أيه.سي.تي أيرلينز في قرغيزستان.