الإحصاء تطلق مؤشر الرقم القياسي للعقارات

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أطلقت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT)، اليوم الإثنين ، مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة العربية السعودية والذي يعتمد على البيانات السجلية المتوافرة لدى وزارة العدل عن الصفقات العقارية لعامي (2015 و2016).

ووصفت الهيئة الرقم القياسي لأسعار العقارات بأنّه أداة مهمة لدعم الجهات المعنية

باتخاذ القرارات الاقتصادية والإحصائية المتعلقة بتحركات أسعار العقارات والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة.

ويشمل المؤشر ثلاثة قطاعات رئيسة تتكون من عدة أصناف عقارية: قطاع سكني ويتكون من الأصناف التالية

(قطعة أرض، عمارة، فيلا، شقة وبيت)، قطاع تجاري ويتكون من الأصناف

(قطعة أرض، عمارة، معرض/محل ومركز تجاري)، قطاع زراعي ويندرج تحته صنف واحد هو الأرض الزراعية.

وأوضح مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات تراجعًا في مستوى أسعار العقارات في المملكة في العام 2016م

مقارنة بالعامين السابقين 2015م و2014م؛ حيث سجل المؤشر خلال العام 2016م انخفاضًا

بلغت نسبته (6.1%), مقارنة بالعام السابق (2015)، في حين كان الانخفاض بنسبة (8.5%) عن عام 2014م.

وقد سجل مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات خلال الربع الرابع لعام 2016م انخفاضاً

بلغت نسبته 3.5% مقارنةً بالربع السابق ، كما سجل المؤشر للربع الرابع من العام 2016م

انخفاضاً بلغت نسبته 8.7% مقارنةً بنظيره من العام السابق (الربع الرابع 2015م).

وأرجع التقرير الذي تم نشره اليوم انخفاض الرقم القياسي لأسعار العقارات

للربع الرابع من العام 2016م عن الربع السابق (الربع الثالث 2016) إلى الانخفاض الذي شهدته

كافة القطاعات الرئيسية المكونة للمؤشر: القطاع التجاري (4.1%) والقطاع السكني (3.4%) والقطاع الزراعي (0.3%)

وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء في ورشة عمل أقيمت ضمن فعاليات معرض ” ريستاتكس ” الشرقية العقارية بمدينة الظهران

أنَّ المنتج الإحصائي الجديد يهدف إلى إيجاد مؤشرات إحصائية عقارية متميزة تقيس أداء السوق العقاري بالمملكة

وسد ثغرة البيانات في هذا القطاع ، ويعتبر أداة مهمة لدعم الجهات المعنية باتخاذ القرارات الاقتصادية المتعلقة بهذا الشأن

وتفيد بياناته المهتمين بالتحليلات الاقتصادية والإحصائية الخاصة بتحركات أسعار العقارات

والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة