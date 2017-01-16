أمانة الطائف تنفي “تبول” عامل تموينات في صفيحة زيتون

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نفت أمانة الطائف ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي عن ضبط عامل عربي يتبول في مواد غذائية بإحدى مراكز التموينات الغذائية بشمال المحافظة.

وأفادت الأمانة، أن مراقبي بلدية شمال الطائف الفرعية وقفوا على المحل الذي نشرت صورته ببعض الصحف الإلكترونية

وجرى ضبط عدد من الملاحظات والمخالفات للاشتراطات الصحية

وتم إغلاق المحل وتطبيق اللوائح والانظمة الجزائية بحق المحل.

وأشارت إلى أنه، لم يتضح وجود أي أثر للبول في المواد الغذائية أو “صفيحة الزيتون”

بينما وجد كيس به سائل أصفر وجار التحقق لاتخاذ اللازم، كما تم تسليم العامل للجهات الأمنية.