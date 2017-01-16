إيداع مبالغ دعم الكهرباء في حسابات مستفيدي الضمان فبراير المقبل

شارك عبر واتساب

اعتمدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تحويل برنامج تسديد جزء من فواتير الكهرباء لمستفيدي الضمان الاجتماعي إلى دعم نقدي في حسابات المستفيدين مباشرة، اعتباراً من تاريخ 1-2-2017.

وأوضح وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للضمان الاجتماعي الدكتور نايف الصبحي، أن الوزارة طالبت الشركة

السعودية للكهرباء بإعادة الأرصدة الدائنة بحسابات المستفيدين إلى الوكالة بشيك مصرفي.

وأكد الدكتور الصبحي إيقاف العمل بضوابط التسجيل الحالية في البرنامج

وصرف دعم البرنامج لجميع مستفيدي الضمان الاجتماعي والتابعين لهم، ماعدا حالات العجز المؤقت

لافتاً إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حددت موعد إيداع الدعم النقدي

لبرنامج تسديد جزء من فواتير الكهرباء في اليوم الخامس من كل شهر هجري.

وأفاد، أن الوزارة تعمل على تجهيز برنامج تقني لتحويل الدعم النقدي

ليتم بموجبه إيداع الدعم في حسابات المستفيدين، اعتباراً من تاريخ 1-2-2017، وعلى ضوء قيمة الدعم المقرة لكل مستفيد.