إحباط تهريب (80) ألف حبة “كبتاجون” مُخبأة داخل إطار

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تمكن جمرك سلوى من إحباط تهريب كمية من حبوب الكبتاجون إلى داخل المملكة بلغت (80.000) ثمانون ألف حبة، عُثر عليها مخبأة داخل إحدى المركبات القادمة للمملكة عبر المنفذ.

أفاد مدير عام جمرك سلوى الأستاذ علي العطوي، أنه قدِمت للجمرك بقصد الدخول مركبة خاصة وفي أثناء إنهاء إجراءات التفتيش

المعتادة عُثر على كمية من حبوب “الكبتاجون” بلغت (80.000) ثمانون ألف حبة

كانت مُخبأة داخل الإطار الإحتياطي الخاص بالمركبة. مشيراً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

وأكد مدير عام جمرك سلوى على حرص الجمارك السعودية عبر كافة منافذها الجمركية البرية, الجوية والبحرية

وذلك في سبيل منع كل مابه ضرر على صحة وسلامة الفرد والمجتمع.