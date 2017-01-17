أعضاء متوفي دماغياً تُنقذ حياة “3” مرضى بالفشل الكلوي والكبدي

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تمكن أطباء مستشفى حراء العام بالعاصمة المقدّسة، من إجراء عملية نقل أعضاء من حالة متوفى دماغياً من قسم العناية المركزة؛ بعد أن تمّ التأكّد من الوفاة طبقاً للبرتوكول الوطني لتشخيص الوفاة الدماغية

وضمن التواصل والتعاون المشترك بين وزارة الصحة والمركز السعودي لزراعة الأعضاء

تحت إشراف المركز السعودي لزراعة الأعضاء والمكتب الإقليمي بالمنطقة الغربية

حيث أنجزت العمليات بعد شرح الحالة لذويها والحصول على الموافقة الخطية من ذوي المتوفى دماغياً على التبرع بالأعضاء.

وأفاد مدير العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي بصحة منطقة مكة المكرّمة، حميد المالكي؛ أن عملية زراعة الأعضاء

للمرضى المتلقين للأعضاء تكللت بالنجاح

وأشار إلي أنه تمّت الاستفادة من الكبد والكليتين لمصلحة مرضى الفشل العضوي النهائي بالمملكة

وقال إنه تمّت زراعة الكبد لمريضة سعودية (58 عاماً) بمستشفى الملك فيصل التخصُّصي ومركز الأبحاث بالرياض

بالإضافة إلي زراعة الكلية الأولى لمريض سعودي الجنسية (51 عاماً) بمستشفى الملك فيصل التخصُّصي بجدة

بجانب زراعة الكلية الثانية لمريض سعودي الجنسية (55 عاماً) بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض.

وقال “المالكي”، أن التبرع بالأعضاء يرسخ منهج التعاون والتكافل الإنساني

ويعمل على إنقاذ “أرواح هي في حاجة إلى تلك التبرعات”؛

وثمن مبادرة ذوي المرضى المتوفين دماغياً الذين يعون فوائد التبرع بالأعضاء في إنقاذ حياة؛

وأشار المالكي أن إدارة الإخلاء الطبي الجوي السعودي وطيران الأمن العام كان لهما دور فاعل

ومهم في إنجاح هذه العملية وغيرها من العمليات لتوفيرهما طائرة إخلاء طبي لنقل الفرق الطبية من الرياض إلى جدة.