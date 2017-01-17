مواطن يتنازل عن معاشه الشهري لتحسن أحواله المالية

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تنازل مواطن يبلغ من العمر 41 عاما ،بمدينة جدة، طوعاً عن المعاش الشهري الذي يتقاضاه من مكتب الضمان الاجتماعي، حيث برر الخطوة إلي تحسن أحواله المالية والمعيشية

وأكد وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للضمان الاجتماعي الدكتور نايف بن محمد الصبحي ، أن المواطن طلب إعفاءه

من المساعدات التي تقدم له من المعاش الشهري للضمان الاجتماعي، وإعانة الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشار إلى أن المواطن أبلغه في اتصال هاتفي برغبته في التخلي عن حقه في المعاش البالغ ألف ريال شهرياً

إضافة إلى قيمة مساندة السلة الغذائية، وبرنامج تسديد جزء من فواتير الكهرباء

بجانب مبلغ المساعدات المقطوعة، التي صرفت له في شهر شعبان الماضي.

وقدم وكيل الضمان الاجتماعي شكره للمواطن على مبادرته، مبيناً أن هذا الفعل ليس مستغرباً على أبناء المملكة

داعياً من تتحسن أحواله المالية من مستفيدي الضمان الاجتماعي إلى ترك المجال لغيره من المواطنين المحتاجين

للاستفادة من معاشات الضمان، وما يقدم من برامج أخرى تسهم في نقلهم من الرعوية إلى التنموية.

وشكلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مؤخراً فريقاً قانونياً ومحاسبياً لحصر المبالغ المستحقة للوزارة

والمطالبة بها من خلال الطرق النظامية، واستردادها من الأشخاص الذين حصلوا على إعانات الضمان الاجتماعي دون وجه حق

بعد أن تأكدت الوزارة من خلال البيانات الموجودة لديها عدم استحقاقهم لها.