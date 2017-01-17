إحباط تهريب “8500” طلقة حية والقبض على متسللين بجازان

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أحبطت دوريات فرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان عملية تهريب كمية من الذخيرة الحية وقبضت على عدد من المتسللين.

وأفاد المتحدث الرسمي لفرع إدارة المجاهدين بجازان خالد عبد الله بن قزيز، أن دوريات القطاع الجبلي بمحافظة الداير بني مالك

رصدت أثناء حملتها الأمنية مركبة بجبال الحشر، وبالاشتباه بها تم استيقافها وعند تفتيشها عثر بداخلها على كمية من الذخيرة الحية

وقال أنه تم التحفظ على قائدها والكميات المضبوطة التي بلغ عددها 8500 طلقة حية لسلاح نوع ساكتون ناري.

وأشار إلي أن الحملة الأمنية التي نفذتها دوريات المجاهدين بالداير أسفرت عن القبض على 270 من المتسللين

من جنسيات مختلفة خلال 72 ساعة الماضية.

وأكد أن الحملات مستمرة بتكثيف الرقابة الأمنية للتصدي لكل من تسول له نفسه العبث بالأمن.