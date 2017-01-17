تنفيذ حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة بمدينة “عرعر”

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نفذت وزارة الداخلية حكم القتل قصاصًا بالجاني ممدوح بن سعيد بن فرحان العنزي – سعودي الجنسية – بعد أن أقدم على قتل جازي بن الهليم بن صياح العنزي – سعودي الجنسية – وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى لوفاته إثر خلاف بينهما.

وقالت الداخلية في بيان لها، تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور

وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي

بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصًا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا

وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وأكدت الداخلية، تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني ممدوح بن سعيد بن فرحان العنزي اليوم 19 / 4 / 1438هـ

في مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية.

وشددت وزارة الداخلية على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على استتباب الأمن وتحقيق العدل

وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم

وحذرت كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.