منفذ هجوم إسطنبول يعترف..والسلطات التركية تكشف التفاصيل

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أكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، الثلاثاء، أن المشتبه به في تنفيذ اعتداء اسطنبول ليلة رأس السنة اعترف بتنفيذ الهجوم بعد إلقاء القبض عليه في ساعة متأخرة من يوم الاثنين.

وقال يلدريم في مؤتمر صحفي، إن منفذ الهجوم ولد في أوزبكستان وتلقى تدريباته في أفغانستان

وهو يدعى عبد القادر ماشاريبوف.

وكشف يلدريم وفقا لـ”سكاي نيوز” أن السلطات التركية اعتقلت حوالي 50 شخصا منذ ليلة الهجوم

حتى تمكنت من القبض على ماشاريبوف، وأضاف أن بين المعتقلين 3 نساء وشخص عراقي.

وأضاف رئيس الوزراء التركي أن منفذ الهجوم دخل إلى الأراضي التركية بطريقة غير شرعية

وأكد أنه نفذ الهجوم بتوجيهات من تنظيم داعش الإرهابي.

وكان ماشاريبوف قد دخل إلى ملهى “رينا” الليلي في اسطنبول ليلة رأس السنة

وفتح النار على من فيه وقتل العشرات بينهم العديد من العرب.

وكانت فرق مكافحة الإرهاب التركية بالتعاون مع جهاز المخابرات “MIT” تمكنت من اعتقال ماشاريبوف

خلال الساعات الأخيرة من يوم الاثنين، بعد أن تلقت بلاغا حول المكان الدقيق لإقامته في إسطنبول.